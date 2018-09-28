У ученых для тебя плохие новости, если ты встречаешься с девушкой больше года

Ученые из Саутгемптонского университета провели одно из самых масштабных исследований личной жизни англичан за последние годы, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Всего они опросили 11 508 человек: 6669 женщин и 4839 мужчин. Все вопросы исследователей касались личной, а если конкретизировать, то сексуальной жизни респондентов.

При этом — важный момент — все респонденты состояли в моногамных отношениях не меньше 12 месяцев.

Так вот, оказалось, что 34% опрошенных женщин теряют интерес к сексу со своим постоянным партнером уже через год отношений. Через год! Мужчины тем временем разрушили все архетипы о мужском непостоянстве.