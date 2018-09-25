Эмили Ратаковски в откровенном наряде показала округлившийся живот

Эмили Ратаковски стала почетной гостьей церемонии вручения наград Green Carpet Fashion Awards.

Для выхода в свет девушка выбрала провокационный наряд желтого цвета от Roberto Cavalli. Однако внимательные поклонники заметили, что у Эмили заметно вырос живот и заявили, что модель беременна первенцем.

ФОТО: Lo Scalzo / AGF/SIPA / Lo Scalzo / AGF/SIPA

Более того, фанаты посчитали, что модель специально намекнула о своей беременности. Многие поклонники предположили, что Ратаковски о своем положении решила рассказать, как это сделала Ирина Шейк, прямо на подиуме, где скрыть живот уже было невозможно.

ФОТО: Lo Scalzo / AGF/SIPA / Lo Scalzo / AGF/SIPA