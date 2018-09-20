Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз?! Скорее читайте гороскоп на 20 сентября

Дева

Естественный ход событий вполне устроит Дев, представителям данного знака не придется в корне менять свое поведение или прибегать к хитрым тактикам, чтобы добиться желаемого. День подходит для заключения сделок и крупных покупок, финансовая ситуация обещает быть вполне благоприятной. Жизненный тонус на высоте, дела вас не утомят, а активный отдых на природе будет только способствовать улучшению настроения.

Очень удачный день с точки зрения романтических отношений, общения с любимым человеком. Разногласия в семье удастся преодолеть благодаря уступчивости и здравому смыслу.

Весы

Довольно беспокойный, но в целом удачный день, связанный с успешным завершением давних проектов, получением долгожданных результатов. Можно реализовать идеи, которые долго вынашивались и обсуждались, начать какое-то крупное дело вместе с родственниками и друзьями. Нежелательны поездки, резкая смена обстановки не лучшим образом скажется на эмоциональном состоянии.

Отношения влюбленных будут довольно напряженными, однако речь идет скорее о молчаливом недовольстве поведением «половинки», чем о ссорах и взаимных упреках. При этом с новыми знакомыми вы легко находите общий язык, можете пококетничать и пофлиртовать.

Скорпион

День не слишком многообещающий, напряженный и противоречивый. Желательно заниматься несложными домашними делами, решать простые задачи, а все требующие сил и внимания проекты отложить на несколько дней. Финансовая картина нестабильно, непредвиденные расходы ожидают тех, кто отправляется в долгие поездки.

Вероятны проблемы в общении: несмотря на то, что вы настроены дружелюбно и доброжелательно, найти общий язык с окружающими удается не всегда. Близкие люди не слишком снисходительны к вашим слабостям, особенно трудно поладить со старшими родственниками – они не устают напоминать о давних ошибках и промахах.

Стрелец

Из-за снижения жизненного тонуса Стрельцы чувствуют себя несколько беспомощными, а наиболее чувствительные представители знака к тому же рискуют погрузиться в омут надуманных обид и пустяковых проблем. Не забывайте о своем природном умении относиться к трудностям с юмором – такой подход облегчит жизнь не только вам, но и вашим близким.

Возможны новые романтические увлечения. Первые впечатления о новых знакомых будут верными, интуиция вас не подведет. Родственники готовы предложить вам помощь и поддержку, день подходит для решения любых семейных проблем.

Козерог

День спокойный и приятный: Козероги в силах оградить себя от напрасных волнений и тревог. Проблемы, долго казавшиеся неразрешимыми, теряют актуальность, перед вами открывается новое поле деятельности. Финансовая ситуация имеет тенденцию к улучшению, возможно удачной сделки или выгодная продажа вещи, которая вам больше не нужна.

Порой будут огорчать капризы детей или неожиданные требования старших родственников, однако вы найдете способ сохранить мирные отношения в семье. Влюбленных день порадует; у тех, кто в последнее время сомневался в своих чувствах, появится возможность разобраться в них.

Водолей

День будет благоприятным для Водолеев, чьи интересы сосредоточены на личной жизни и романтических отношениях. Это отличный день для свидания, признания в своих чувствах, а также просто для общения с любимым человеком. Отношения с родственниками радуют стабильностью, поводов для конфликтов не возникает.

Важные и серьезные дела лучше отложить: помехи могут возникнуть весьма серьезные, к тому же шансы найти надежных помощников невелики – преодолевать преграды придется в одиночестве. В поездках сложностей не возникнет, посещение светских мероприятий наверняка порадует.

Рыбы

Хороший день для поездок: путешествующих Рыб ожидают исключительно приятные неожиданности и удачные стечения обстоятельств. Можно также встречаться с друзьями и родственниками из других городов, обсуждать вопросы, касающиеся переезда. Финансовая ситуация благоприятна, возможны выгодные сделки.