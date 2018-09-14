Гороскоп на сегодня: в доме Близнецов могут произойти перемены, а Овнам не нужно расслабляться

Овен

Не торопитесь сегодня делать выводы касательно завершенности и гениальности вашей работы. Не расслабляйтесь: напрячься потом будет куда сложнее.

Телец

Не дайте легкому изящному беспорядку перерасти в полнейший хаос. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не дать ситуации управлять вами.

Близнецы

В вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Постарайтесь держать себя в руках.

Рак

Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Вечер проведите с любимым человеком.

Лев

Сегодня количество затраченных на достижение цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет.

Дева

Предайтесь фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному. Приготовьте себе что-то вкусненькое на ужин.

Весы

Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно. Не забудьте про зарядку.

Скорпион

Вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Верьте в свои силы!

Стрелец

Сегодняшний день создан исключительно для любви. Используйте его с толком. А вечером можете сходить на прогулку по осеннему лесу или парку.

Козерог

В сложной ситуации обратитесь за советом к тем, кто не связан со сферой вашей деятельности непосредственно. Вам будет полезен свежий взгляд со стороны.

Водолей

Нынче вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Беритесь за самые сложные задачи, и они будут решены. Вечер проведите в семейном кругу.

Рыбы