Каким растет младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Зарубежные СМИ всегда активно интересуются жизнью наследников членов британской королевской семьи. Недавно в журнале US Weekly была опубликована новая статья, которая посвящена детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Анонимный инсайдер рассказал корреспондентам о том, какими растут малыши герцога и герцогини Кембриджских.

Оказалось, что четырехмесячный принц Луи растет спокойным и жизнерадостным ребенком. Как отметил источник из дворца, мальчик почти никогда не капризничает и ведет себя крайне сдержанно. «Он кажется вечно улыбающимся, довольным и счастливым!» — заявил инсайдер.

Также стало известно, что принц Джордж — стеснительный и застенчивый мальчик. Первенец Кейт и Уильяма довольно много учится и посвящает большую часть времени выполнению домашнего задания. При этом у Джорджа есть лишь один свободный час, когда он может заниматься тем, чем хочет.