Каким растет младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На днях инсайдеры рассказали журналистам о том, как ведет себя младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принц Луи. Оказалось, малыш растет на редкость жизнерадостным ребенком, пишет Woman.
Зарубежные СМИ всегда активно интересуются жизнью наследников членов британской королевской семьи. Недавно в журнале US Weekly была опубликована новая статья, которая посвящена детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Анонимный инсайдер рассказал корреспондентам о том, какими растут малыши герцога и герцогини Кембриджских.
Оказалось, что четырехмесячный принц Луи растет спокойным и жизнерадостным ребенком. Как отметил источник из дворца, мальчик почти никогда не капризничает и ведет себя крайне сдержанно. «Он кажется вечно улыбающимся, довольным и счастливым!» — заявил инсайдер.
Также стало известно, что принц Джордж — стеснительный и застенчивый мальчик. Первенец Кейт и Уильяма довольно много учится и посвящает большую часть времени выполнению домашнего задания. При этом у Джорджа есть лишь один свободный час, когда он может заниматься тем, чем хочет.
«Шарлотта же крайне заботлива и любит встречать гостей в Кенсингтонском дворце. Она всегда поинтересуется, не хотят ли они выпить чая или кофе и предложит что-нибудь из сладостей!» — рассказал инсайдер. По его словам, принцесса Шарлотта растет очень игривой девочкой и постоянно привлекает всеобщее внимание.