Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

Актер Сергей Селин, более известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга, сообщает MR7.
Авария произошла сегодня, 10 сентября, на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Иномарка врезалась в автомобиль, в котором находился актер.
Отмечается, что авария произошла на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Пострадавших в результате ДТП нет.
57-летний Селин наиболее известен по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». Он также сыграл в таких фильмах, как «Комедия строгого режима», «Корпоратив» и «Выкрутасы». В 2006 году Селин получил звание заслуженного артиста России.