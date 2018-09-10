Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

Авария произошла сегодня, 10 сентября, на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Иномарка врезалась в автомобиль, в котором находился актер.

Отмечается, что авария произошла на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Пострадавших в результате ДТП нет.