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  • Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

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Сергей Селин.

ФОТО: SCANPIX

Актер Сергей Селин, более известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга, сообщает MR7.

Авария произошла сегодня, 10 сентября, на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Иномарка врезалась в автомобиль, в котором находился актер.

Отмечается, что авария произошла на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Пострадавших в результате ДТП нет.

57-летний Селин наиболее известен по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». Он также сыграл в таких фильмах, как «Комедия строгого режима», «Корпоратив» и «Выкрутасы». В 2006 году Селин получил звание заслуженного артиста России.

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