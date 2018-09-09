Чего ожидать от знаков Зодиака? Своевременные советы, которые действительно работают!

Знаки Огня — Овен, Лев, Стрельцы

Природа наградила эти знаки Зодиака буйным темпераментом, подобно горящей спичке, они способны вспыхнуть от одного лишь случайно брошенного взгляда, будут дуться на своего партнера или партнершу, но максимум 20 минут. А вот если попробуете повторить свой трюк, то лучше близко не подходите к Овну, Льву и Стрельцу, иначе в вас полетит что-то очень большое, тяжелое и вам будет очень больно. Самое интересное, что если в отношениях эти знаки Зодиака любят «гнуть свое» и очень часто нарушая правила и делая ошибки в отношениях, не ждите слов «извини», вы этого не дождетесь. Овны на энтузиазм и лидерство своего партнера реагируют буйно, будьте готовы к такой реакции. Льва старайтесь не задевать тогда, когда ситуация подсказывает, что Лев реально страдает и болезненно переживает, лучше отойди в сторону и дать Льву возможность «переварить» самому всю эту ситуацию. Больше всего Стрельцы боятся быть уличенными во вранье и, хотя Стрельцы очень большие умельцы выворачиваться и увиливать от ответственности. Поэтому если вы его словили на обмане, то единственное чего ждет Стрелец в такой момент, так это то, чтобы вы притворились, что ничего не заметили, иначе все повернется против вас, не попадитесь под горячую руку Стрельца.

Знаки воздуха — Близнецы, Водолей и Весы

Легко забывают обиды, но у этих знаков Зодиака такой язык, что им они способны разрезать самый толстый канат в мире, каким бы он морским узлом не был завязан. Обиды и месть в сердце не хранят, но дадут понять, что неприятный разговор им не по душе. Водолеи не переносят давления со стороны партнера, Весы могут выйти из себя после очень откровенного или грубого разговора, Близнецы своим разговором и поведением дадут понять, если почувствуют ощутимые ограничения « по всем фронтам» со стороны партнера.

Знаки земли — Телец, Дева и Козерог

Уравновешенные и спокойные знаки Зодиака, очень и очень редко могут раздуть из мухи слона, хотя если у вас получилось помахать красным флагом перед Тельцом, держитесь. Потом вам понадобится очень много времени, чтобы заслужить доверие Тельца. И никогда и ни при каких обстоятельствах не подгоняйте Тельца. Дева начинает сходить с ума и реально бесится от окружающего хаоса и беспорядка. Козерога может вывести из себя только безответственность и непорядочность в отношениях.

Знаки воды — Рыбы, Скорпион и Рак