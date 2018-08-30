Эстонская красотка Таня Михайлова рассказала о тяжелом детстве и безденежье

Таня Михайлова родилась в Калининграде. Певицу родители перевезли в Эстонию, когда ей было два месяца. Артистка хоть и родилась в России, никаких воспоминаний, естественно, с жизнью там у нее и быть не может из-за возраста. Сначала Таня жила в Кохтла-Ярве, потом переехала в Вильянди. Там певица окончила колледж и переехала в Таллинн.

«Детство у меня было активным, много уроков по вокалу и танцам, а также театральный кружок. У меня не хватало времени быть подростком. Обошлось без него. Я никогда не курила за углом и не пила алкоголь до шести утра. Эти вещи обошли меня стороной», - вспоминает Михайлова.

«Но было очень здорово. Я занималась теми вещами, которые мне нравились. У нас была классная школа. Там делался большой акцент на организацию мероприятий. У нас была сильная учебная программа, но и внешкольная работа была сильной. Я рада, что смогла использовать творческую часть своего мозга. Детство было активным, ярким, интересным и я уже в детстве смогла начать путь, который до сих пор продолжаю. Родители меня тоже поддерживали», - говорит Таня Михайлова.

«Я не всегда жила так, что у меня были деньги. Было и безденежье. Иногда приходилось переживать и трудности, и тогда есть салат из капусты и пить воду. Помню период, когда у меня было только 36 крон и две недели до зарплаты... и деньгам было неоткуда взяться».