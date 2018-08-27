Свежие кадры! Истощенная Анджелина Джоли ужаснула своим внешним видом

Бракоразводный процесс и попытки очернить бывшего супруга высасывают остатки сил из Анджелины Джоли. Поклонники переживают за артистку и подозревают, что она близка к анорексии.

Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок актрисы в трикотажном платье карамельного оттенка, не скрывающем фигуру. Папарацци засняли Джоли, когда она отправилась на воскресный ланч с 14-летним сыном Паксом. Актриса выглядит изможденной. Поклонников ее состояние шокировало – они отметили, что из-за сильной худобы артистка кажется старше своего возраста.