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  • Свежие кадры! Истощенная Анджелина Джоли ужаснула своим внешним видом

Свежие кадры! Истощенная Анджелина Джоли ужаснула своим внешним видом

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Постоянные стрессы, вызванные затянувшимся бракоразводным процессом, довели Анджелину Джоли до истощения. Внешний вид актрисы, заснятой папарацци во время прогулки, ужаснул поклонников.

Бракоразводный процесс и попытки очернить бывшего супруга высасывают остатки сил из Анджелины Джоли. Поклонники переживают за артистку и подозревают, что она близка к анорексии.

Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок актрисы в трикотажном платье карамельного оттенка, не скрывающем фигуру. Папарацци засняли Джоли, когда она отправилась на воскресный ланч с 14-летним сыном Паксом. Актриса выглядит изможденной. Поклонников ее состояние шокировало – они отметили, что из-за сильной худобы артистка кажется старше своего возраста.

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