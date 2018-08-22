Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл

Оказалось, что отец Меган оператор-постановщик Томас Маркл с раннего возраста учил дочь работать перед камерой. «Он научил меня быть благодарной, всегда приезжать заблаговременно, пить коктейль Arnold Palmers, находить самый лучший свет, когда меня снимают и еще множеству вещей», — рассказала бывшая актриса. Она добавила, что отец всегда много «вкладывал» в ее карьеру и искренне желал ей счастливой жизни.

«Он заправлял мою машину, пока я бегала по кастингам, чтобы стать актрисой. Он верил в эту огромную мечту, когда я считала ее несбыточной», — призналась Маркл.

ФОТО: KGC-320/441/471 / LVT/GoffPhotos.com