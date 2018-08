Что случилось? Кая Каллас попала в больницу с сыном

Päevad ei ole vennad. Eile tore suvepäev, täna Tartu Ülikooli lastehaiglas. Läheb juba paremaks ja usun, et homme saame välja. Aga üht tahaks küll öelda - kulla tartlased, te ilmselt teate une pealt, kus selles haiglamajade rägastikus on lastehaigla, EMO ja kus miski muu, aga teinekord vôib ka mittetartlasel abi vaja minna, viitavad sildid teede ääres oleks abiks. Käisime kolm maja enne kui ôige leidsime. #tartu #tartuülikoolikliinikum #lastehaigla

