Почему люди несчастны: семь популярных причин

Бывает ведь так, что внутренний диалог начинаются примерно с таких слов: "У меня отличная жизнь, я же должен быть счастлив, но почему это до сих пор не произошло?".

Успех в карьере, любовь, крепкая семья, материальный достаток не помогают тебе почувствовать себя счастливым? Давай выясним почему так происходит.

Счастье – достаточно абстрактное понятие, ни в килограммах, ни в сантиметрах его не измеришь. Для того, чтобы определить, что именно мешает тебе чувствовать себя счастливым, предлагаем начать с вопроса: я действительно несчастлив или просто чем-то неудовлетворен?

Счастье и удовлетворенность часто путают, но между ними есть явное различие. Начнем с того, что счастье – это эмоция, тогда как удовлетворенность – позитивная оценка разных аспектов жизни. Мы запрограммированы иметь определенные вещи в жизни: деньги, квартиру, машину, достижения в работе. А если чего-то из списка нет – нам сразу кажется, что мы не соответствуем неким критериям успешности. Мы достигаем каких-то классных вещей, но часто не успеваем побыть в моменте и сразу же задаем себе вопрос (или кто-то задает его нам): а что же дальше? Вместо того, чтобы в этот момент порадоваться, мы расстраиваемся – не успеваем даже поблагодарить себя за одно достижение, как сразу принимаемся за новый вызов.

У тебя может быть все, чтобы чувствовать себя счастливым, но неудовлетворенность в каких-то моментах, как будто не позволяет тебе окунуться в это счастье. Давай разберем причины, из-за которых ты чувствуешь себя несчастным, несмотря на внешнюю состоятельность.

Ты не понимаешь, что такое счастье

Его невозможно оценить и измерить. То, что делает счастливым одного, совсем может не подходить другому. Поэтому, если ты чувствуешь себя несчастливым, подумай о том, что именно ты сейчас оцениваешь? Напиши свое определение счастья – это одно из ключевых упражнений в позитивной психологии.

Ты не принимаешь себя

Ты любишь рисовать, танцевать, писать или читать? Список может продолжаться.

Если ты не позволяешь себе вещи, которые приносят тебе радость и помогают отпускать разные жизненные ситуации, только потому что они кажутся тебе глупым или несерьезными, то вот и пример того, где ты ограничиваешь свое счастье. Любые увлечения, которые ты выбираешь, являются важной составляющей твоей счастливой жизни.

Ты чувствуешь себя виноватым

Очень часто люди думают, что не заслуживают счастья. Они испытывают чувство вины, когда в их жизни все хорошо, ведь кто-то другой в этот момент проходит свое испытание.

Запомни: ты никогда не должен чувствовать неловкость из-за своего счастья. Наслаждайся им. Чем больше людей будет это применять, тем счастливее станет наша планета.

Ты чувствуешь тревогу, беспокойство, стресс