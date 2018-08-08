Восемь признаков того, что ваше тело просит о помощи, но вы его игнорируете

Но наша задача - отбросить скептицизм и быть более внимательными к просьбам нашего организма, уверен Providr.

Вот почему нельзя игнорировать следующие сигналы! Они могут указывать на то, что вашему телу нужна помощь.

1. Судороги в ногах

В какой-то момент каждый из нас просыпался из-за острой боли в ногах. Это судорога. Одной из основных причин судорог ног является плохое кровоснабжение. Это происходит потому, что артерии в ногах стали слишком узкими. Другая причина - защемление нервов в нашем позвоночнике. Это происходит, когда люди много времени проводят на ногах.

2. Постоянное чувство голода

Одной из основных причин тяги к пище является то, что вам не хватает необходимых питательных веществ. Одним из примеров является дефицит омега-3. Он вызывает тягу к сыру. Если у вас низкий уровень глюкозы, вы можете жаждать сладостей.

Самый простой способ избавиться от этой тяги - это пересмотреть свою диету. Старайтесь не покупать полуфабрикаты и фабричные продукты.

3. Сухость кожи

Сухая кожа особенно досаждает в зимний период. Но если у вас сухая кожа постоянно, это признак, что что-то не так. Одна из причин - горячий душ или ванна. Также сухость кожи могут вызывать мыла и моющие средства.

В любом случае, вам надо включить в рацион продукты с содержанием полиненасыщенных жиров.

4. Хроническая головная боль

В большинстве случаев головную боль можно вылечить, просто употребляя достаточно воды. Но хроническая головная боль может означать более глубокую проблему. Хроническая головная боль может быть вызвана эмоциональным стрессом. Эмоциональный стресс может быть вызван депрессией и беспокойством.

Также стоит проверить и состояние сосудов.

5. Посеченные волосы

Это больше касается женщин, чем мужчин. Одной из основных причин посеченных волос является злоупотребление феном и плойкой. Частое мытье головы тоже сушит кончики волос.

Кроме того, женщины, которые любят красить волосы, имеют более посеченные волосы. С точки зрения питания, ваш рацион нуждается в здоровых жирах. Употребление растительных масел и рыбы поможет предотвратить сухость.

6. Ломкие ногти

Женщинам стоит помнить, что лак для ногтей вредит ногтям. Химические вещества делают ногти хрупкими и истонченными. Также на состояние ногтей влияет питание. Добавляя необходимые витамины и минералы, вы можете предотвратить ломкость ногтей.

7. Зловонное дыхание

Люди морщатся и отступают, когда вы дышите или говорите? Возможно, виновато ваше дыхание. Если вы едите пищу с резким запахом, соблюдайте гигиену полости рта. Сухость во рту тоже может быть причиной плохого запаха, как и недолеченные зубы и десны.

8. Повышенное газообразование

Одна из причин вздутия - слишком много еды за раз или слишком быстрое ее поглощение. Если ваш рацион состоит из богатых жирами продуктов, они тоже могут вызвать вздутие живота, так как жиры перевариваются медленнее углеводов и белка.