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  • Шаловливые ручки. Ирина Шейк и Брэдли Купер устроили очень жаркий отдых в Италии

Шаловливые ручки. Ирина Шейк и Брэдли Купер устроили очень жаркий отдых в Италии

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32-летняя российская супермодель не любит распространяться о личной жизни и отношениях с актером Брэдли Купером, с которым встречается уже три года. Однако папарацци иногда все же удается заснять пикантные моменты из жизни влюбленных, передает Лайф.

ФОТО: Instagram / Instagram

Модель со своим звeздным бойфрендом отправилась на отдых в Позитано, Италия. Там пара решила немного расслабиться и позволила себе продемонстрировать ласки и нежность в отношении друг друга.

ФОТО: AFP / Scanpix

В один из особо интересных моментов Ирина в милом розовом бикини решила пошалить, и её рука соскользнула на ягодицы актера и оценила их на упругость. Такой манёвр вызвал у пары довольные улыбки.

А 43-летний бойфренд наградил подружку массажем. Модель в привлекающем внимание купальнике с леопардовым принтом устроилась поудобнее на шезлонге, а Купер заботливо размял ей спину.

Папарацци они всe же заметили, но влюблeнных, похоже, это не смутило.

ФОТО: Instagram / Instagram

Несмотря на то что пара встречается уже три года и воспитывает общую дочь, поклонники всe ещe ждут, когда же Ирина и Брэдли порадуют их свадьбой, слухи о которой периодически появляются в прессе.

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