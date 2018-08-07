Шаловливые ручки. Ирина Шейк и Брэдли Купер устроили очень жаркий отдых в Италии

32-летняя российская супермодель не любит распространяться о личной жизни и отношениях с актером Брэдли Купером, с которым встречается уже три года. Однако папарацци иногда все же удается заснять пикантные моменты из жизни влюбленных, передает Лайф.
Модель со своим звeздным бойфрендом отправилась на отдых в Позитано, Италия. Там пара решила немного расслабиться и позволила себе продемонстрировать ласки и нежность в отношении друг друга.
В один из особо интересных моментов Ирина в милом розовом бикини решила пошалить, и её рука соскользнула на ягодицы актера и оценила их на упругость. Такой манёвр вызвал у пары довольные улыбки.
А 43-летний бойфренд наградил подружку массажем. Модель в привлекающем внимание купальнике с леопардовым принтом устроилась поудобнее на шезлонге, а Купер заботливо размял ей спину.
Папарацци они всe же заметили, но влюблeнных, похоже, это не смутило.
Несмотря на то что пара встречается уже три года и воспитывает общую дочь, поклонники всe ещe ждут, когда же Ирина и Брэдли порадуют их свадьбой, слухи о которой периодически появляются в прессе.