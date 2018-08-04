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Близкие рассказали, как чувствует себя Кобзон

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Иосиф Кобзон

ФОТО: ScanPix

Состояние народного артиста СССР, певца и депутата Госдумы России 80-летнего Иосифа Кобзона, дважды госпитализированного за последние два месяца в связи с ухудшением здоровья, в данный момент стабильное.

«Ухудшений нет, все нормально, у нас все хорошо», — сообщила РБК помощница Иосифа Кобзона Елена Галактионова.

Артист был госпитализирован в середине июля в одной из больниц Москвы. По официальным данным — для прохождения иммунотерапии.

Однако инсайдеры в клинике рассказывали СМИ, что Кобзон очень плохо себя чувствует: настолько, что не может сам передвигаться. Позднее появились сообщения о том, что он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких, а затем впал в кому. 

Жена Нелли и сестра Гелена с негодованием отвергают эти сведения и утверждают, что с Кобзоном все в порядке. 

Гелена Давыдовна сообщила, что Кобзон лег в клинику для иммунотерапии. Курс этих процедур нужно проходить в стационаре, дома это невозможно. Ситуация осложнена тем, что незадолго до госпитализации Иосиф Кобзон перенес грипп. 

По словам семьи, ничего страшного или опасного сейчас здоровью Кобзона не угрожает. Все нагнетание плохих новостей в СМИ — всего лишь истерия. 

Иосиф Кобзон полтора десятка лет борется с онкологическим заболеванием и периодически вынужден ложиться в клинику для обследования или прохождения очередных процедур.

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