Осторожно: мороженое в жару может быть смертельно опасно!

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Разморозка мороженого может произойти при временном отключении электроэнергии во время хранения в морозильных камерах или же при неправильной транспортировке.

Если подтаявшее мороженое замораживается вновь, оно может оказаться источником патогенных микроорганизмов - кишечной палочки, сальмонеллы, листерии.

В тех случаях, когда после съеденного мороженого возникают боли в желудке и тошнота, а также повышается температура тела, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

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Кроме этого, употребление холодного лакомства в жару способно вызвать сосудистый спазм, при котором вены и артерии сначала расширяются, а затем сужаются. Как минимум это может приводить к головным болям.

В очень жаркую погоду лучше помогать своему организму не мороженым, а гидратацией, то есть употреблением достаточного количества воды, дают совет врачи. По их словам, мороженое не обеспечивает тело желанной прохладой, при его употреблении мозг получает сигнал о достижении комфортной температуры, но этот эффект длится лишь короткое время.