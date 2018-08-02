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Осторожно: мороженое в жару может быть смертельно опасно!

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Иллюстративное фото.

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Ученые предостерегают о скрытой смертельной угрозе для здоровья такого популярного летом лакомства, как мороженое. Самым опасным, по их мнению, может оказаться употребление продукта, который был повторно заморожен, передает Medikforum

ФОТО: Anna Omelchenko / PantherMedia / Anna Omelchenko

Разморозка мороженого может произойти при временном отключении электроэнергии во время хранения в морозильных камерах или же при неправильной транспортировке.

Если подтаявшее мороженое замораживается вновь, оно может оказаться источником патогенных микроорганизмов - кишечной палочки, сальмонеллы, листерии.

В тех случаях, когда после съеденного мороженого возникают боли в желудке и тошнота, а также повышается температура тела, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

ФОТО: ALEX DOMANSKI / REUTERS

Кроме этого, употребление холодного лакомства в жару способно вызвать сосудистый спазм, при котором вены и артерии сначала расширяются, а затем сужаются. Как минимум это может приводить к головным болям.

В очень жаркую погоду лучше помогать своему организму не мороженым, а гидратацией, то есть употреблением достаточного количества воды, дают совет врачи. По их словам, мороженое не обеспечивает тело желанной прохладой, при его употреблении мозг получает сигнал о достижении комфортной температуры, но этот эффект длится лишь короткое время.

Связан с мороженым и другой негативный эффект. Медики заявляют, что попытки снизить температуру организма ведут к тому, что человек потребляет меньше жидкости, а в жару это очень вредно.

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