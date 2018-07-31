Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети

Интимный кадр обнародовала сама Лариса Гузеева, выложив его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
«Работа как праздник! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – коротко написала ведущая брачного шоу на Первом канале «Давай поженимся!»
Нежные объятия Гузеевой и Глушко произвели неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Пока одни гадали, появился ли Сергей на шоу Ларисы, и если да, то в каком качестве, другие восторгались парой. «Сережа как котик довольный! Такая женщина обняла», «Хорошие», «Душевно!», «Ларочка, Вы смотритесь гораздо моложе Тарзана!», «Человек Счаслив, когда любимая работа и есть Дом!», «Отдохнувшая! Глазки блестят! Нежная улыбка! Лорачка наш лучик!» – рассыпались в комплиментах поклонники.
Не осталась в стороне и коллега Ларисы Гузеевой по шоу, астролог Василиса Володина. «Так вот с кем ты там гримерке...», – написала эксперт по звездам. Гузеева на это ей ответила: «сорян, подруга...».