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  • Пикантная галерея: ТОП-40 самых грудастых женщин на мировой сцене

Пикантная галерея: ТОП-40 самых грудастых женщин на мировой сцене

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Кейт Аптон

ФОТО: Scanpix

Природа наградила некоторых звезд женского пола в мировом шоу-бизнесе помимо голоса и слуха внушительной грудью. Но даже если это и не так, всегда можно пойти к хирургу и увеличить свои прелести.

Вот ТОП-40 знаменитостей, у которых очень большая грудь. Все они известны благодаря другим заслугам и достоинствам. Но большая грудь помогла им в создании своего имиджа и бренда. Смотрим! 

Модель Эмбер Роуз

Amber Rose

ФОТО: Twitter

Модель Келли Брук

Kelly Brook.

ФОТО: Scanpix

Певица Дженнифер Лопес

Jennifer Lopez.

ФОТО: Wilfredo Lee/AP/Scanpix

Актриса Памела Андерсон

Pamela Anderson

ФОТО: Scanpix

Певица Ники Минаж

Nicki Minaj

ФОТО: Instagram / Instagram

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян

Kim Kardashian

ФОТО: Scanpix

Певица Игги Азалия

Iggy Azalea

ФОТО: Scanpix

Модель и певица Кэти Прайс

Katie Price.

ФОТО: Stefan Rousseau / PA Wire/Press Association Images

Телезвезда Шарлотт Кросби

Charlotte Crosby

ФОТО: Scanpix

Актриса Линдси Пелас

Lindsey Pelas

ФОТО: AFP / Scanpix

Модель Николь «КоКо» Остин

Coco Austin

ФОТО: Coco Austin / Instagram

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян

Khloe Kardashian.

ФОТО: Evan Agostini/AP

Певица Джессика Симпсон

Jessica Simpson

ФОТО: Scanpix

Модель Деми Роуз

Demi Rose

ФОТО: AFP / Scanpix

Актриса Мейтленд Уорд-Бакстер

Maitland Ward

ФОТО: Scanpix

Актриса София Вергара

Sofia Vergara

ФОТО: Scanpix

Модель Анастасия Квитко

Anastasia Kvitko

ФОТО: Instagram

Модель и певица Надя Волянов

Nadeea Volianova

ФОТО: Scanpix

Актриса Кэт Деннингс

Kat Dennings

ФОТО: Scanpix

Модель Хлоя Хан

Chloe Khan 19.12.2017

ФОТО: BACKGRID UK

Модель Мория Миллс

Pornotäht Moriah Mills Miami rannas

ФОТО: Vida Press

Актриса Александра Даддарио

Alexandra Daddario.

ФОТО: MEGA/MEGA

Телезвезда Джемма Коллинс

Gemma Collins

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Телезвезда Кортни Стодден 

Courtney Stodden.

ФОТО: CSWES / Scanpix

Певица Николь Шерзингер

Nicole Scherzinger.

ФОТО: Scanpix

Модель Шарлотта Маккинни

Charlotte McKinney.

ФОТО: Instagram

Модель Кейт Аптон

Kate Upton.

ФОТО: Scanpix

Модель Кейли Дженнер

Kylie Jenner.

ФОТО: Instagram / Instagram/Scanpix

Актриса Пенелопа Крус

Penelope Cruz.

ФОТО: Scanpix

Актриса Сальма Хайек

Salma Hayek.

ФОТО: Dave Bedrosian / imago/Future Image

Певица Мэрайя Кэри

Mariah Carey

ФОТО: MEGA/MEGA/Scanix

Актриса Ариэль Уинтер

Ariel Winter

ФОТО: Scanpix

Теннисистка Серена Уильямс

Serena Williams

ФОТО: Scanpix

Модель Эшли Грэм

Ashley Graham

ФОТО: Scanpix

Модель Блэк Чайна

Blac Chyna

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures / FS/MPI/Capital Pictures

Актриса Кармен Электра

Carmen Electra

ФОТО: Scanpix

Певица Кэти Перри

Katy Perry

ФОТО: Scanpix

Актриса Кристина Хендрикс

Christina Hendricks

ФОТО: XLNY/Stella Pictures

Актриса Линдси Лохан

Lindsay Lohan

ФОТО: Dimitri Halkidis / WENN

Певица Beyoncé

Beyonce

ФОТО: Scanpix

 
 
 
 
 
 
 
 

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