Пикантная галерея: ТОП-40 самых грудастых женщин на мировой сцене

Природа наградила некоторых звезд женского пола в мировом шоу-бизнесе помимо голоса и слуха внушительной грудью. Но даже если это и не так, всегда можно пойти к хирургу и увеличить свои прелести.
Вот ТОП-40 знаменитостей, у которых очень большая грудь. Все они известны благодаря другим заслугам и достоинствам. Но большая грудь помогла им в создании своего имиджа и бренда. Смотрим!
Модель Эмбер Роуз
Модель Келли Брук
Певица Дженнифер Лопес
Актриса Памела Андерсон
Певица Ники Минаж
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян
Певица Игги Азалия
Модель и певица Кэти Прайс
Телезвезда Шарлотт Кросби
Актриса Линдси Пелас
Модель Николь «КоКо» Остин
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян
Певица Джессика Симпсон
Модель Деми Роуз
Актриса Мейтленд Уорд-Бакстер
Актриса София Вергара
Модель Анастасия Квитко
Модель и певица Надя Волянов
Актриса Кэт Деннингс
Модель Хлоя Хан
Модель Мория Миллс
Актриса Александра Даддарио
Телезвезда Джемма Коллинс
Телезвезда Кортни Стодден
Певица Николь Шерзингер
Модель Шарлотта Маккинни
Модель Кейт Аптон
Модель Кейли Дженнер
Актриса Пенелопа Крус
Актриса Сальма Хайек
Певица Мэрайя Кэри
Актриса Ариэль Уинтер
Теннисистка Серена Уильямс
Модель Эшли Грэм
Модель Блэк Чайна
Актриса Кармен Электра
Певица Кэти Перри
Актриса Кристина Хендрикс
Актриса Линдси Лохан
Певица Beyoncé