Голые фото известной модели слили в Сеть

Блокировка сайтов с пикантными снимками и наказание пронырливого фотографа – это минимум, которого намерена добиться Олеся. Для этого звезда обратится в Роскомнадзор и в полицию. Девушку очень огорчает, что фото, где она запечатлена нагишом, появились на первых полосах некоторых изданий.

"Выследили меня. Я разделась, соответственно. Начала переодеваться, и они в этот момент подошли, меня сфотографировали и эти фотографии выложили везде на первой строчке", – рассказала Олеся Малибу.

Настоящая фамилия Олеси – Кожевникова. Неожиданная скромность модели общественность удивила: ведь она прославилась несколько лет назад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлыми губами, а также участием в многочисленных – и совсем не пуританских – телешоу.

В последнее время Олеся представляется начинающим психологом и опытным секс-гуру. Она даже дает советы российским женщинам по поводу отношений с иностранцами во время ЧМ-2018.

A post shared by Олеся Малибу (@o.malibu) on Jul 5, 2018 at 2:24am PDT