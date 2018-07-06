Голые фото известной модели слили в Сеть

Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. По словам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания в фитнесс-клубе, пишут Дни.ру.
Блокировка сайтов с пикантными снимками и наказание пронырливого фотографа – это минимум, которого намерена добиться Олеся. Для этого звезда обратится в Роскомнадзор и в полицию. Девушку очень огорчает, что фото, где она запечатлена нагишом, появились на первых полосах некоторых изданий.
"Выследили меня. Я разделась, соответственно. Начала переодеваться, и они в этот момент подошли, меня сфотографировали и эти фотографии выложили везде на первой строчке", – рассказала Олеся Малибу.
Настоящая фамилия Олеси – Кожевникова. Неожиданная скромность модели общественность удивила: ведь она прославилась несколько лет назад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлыми губами, а также участием в многочисленных – и совсем не пуританских – телешоу.
В последнее время Олеся представляется начинающим психологом и опытным секс-гуру. Она даже дает советы российским женщинам по поводу отношений с иностранцами во время ЧМ-2018.
Более того, модель считает себя верующим человеком. В доказательство она демонстрирует крестик и татуировки в виде крыльев херувима на спине.