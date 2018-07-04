Галерея и видео: если их увидите, не пугайтесь. Повеселившаяся в Пыхья-Таллинне группа Franz Ferdinand покоряет Таллинн

Артисты признались, что уже успели побывать в Теллискиви (Пыхья-Таллинн), где нашли один очень хороший ресторан. И если Боб уже был в эстонской столице около 10 лет назад с концертом на том же Õllesummer, то Джулиан у нас в гостях впервые.

Боб рассказывал Джулиану о Таллинне только хорошие вещи: «Это магическое место, где сбываются все твои мечты. И до сих пор это было правдой».

В интервью ребята рассказали, что если эстонская публика попросит их спеть песню «Take Me Out», то они попытаются сымпровизировать. А новый альбом у коллектива более танцевальный, и артисты считают, что их публика всегда танцевала под их песни, и по словам Боба и Джулиана, самое главное, чтобы танцы не заканчивались.