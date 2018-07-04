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  • Галерея и видео: если их увидите, не пугайтесь. Повеселившаяся в Пыхья-Таллинне группа Franz Ferdinand покоряет Таллинн

Галерея и видео: если их увидите, не пугайтесь. Повеселившаяся в Пыхья-Таллинне группа Franz Ferdinand покоряет Таллинн

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Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand, образованная в 2002 году в Глазго, уже вчера прибыла в Таллинн и репортер портала Elu24 пообщалась с музыкантами Бобом Харди и Джулианом Корри, в том числе и о их планах в эстонской столице. Как мы знаем, самый главный план - сегодняшний концерт коллектива на Õllesummer. 

Артисты признались, что уже успели побывать в Теллискиви (Пыхья-Таллинн), где нашли один очень хороший ресторан. И если Боб уже был в эстонской столице около 10 лет назад с концертом на том же Õllesummer, то Джулиан у нас в гостях впервые. 

Боб рассказывал Джулиану о Таллинне только хорошие вещи: «Это магическое место, где сбываются все твои мечты. И до сих пор это было правдой». 

В интервью ребята рассказали, что если эстонская публика попросит их спеть песню «Take Me Out», то они попытаются сымпровизировать. А новый альбом у коллектива более танцевальный, и артисты считают, что их публика всегда танцевала под их песни, и по словам Боба и Джулиана, самое главное, чтобы танцы не заканчивались. 

Смотрите видеоинтервью, в котором есть еще много интересного! 

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