Русский Кен об интимной пластике: «Я натер мозоли»

Егор Холявин много лет мечтал стать русским Кеном, и ради этой цели отважился на многочисленные операции. Недавно экс-участник «ДОМа-2» задумал изменить не только внешность, но и то, что скрыто от посторонних глаз – половой орган. Спустя три недели после операции мужчина смог оценить работу хирурга. Правда, судя по всему, не все ожидания Егора оправдались.

«Операция прошла удачно, но возникли некие проблемы, которых я не ожидал. Первую неделю, когда я обращался к врачу для контроля, мы думали, что придется подкалывать. Через время решили ничего не менять и оставить все, как есть, – поделился Егор со «СтарХитом». – У меня не сразу получилось привыкнуть к новому размеру. Теперь приходится покупать новое нижнее белье. Не сидеть так, как раньше. Но не думаю, что это проблема – через время освоюсь».

Пока Холявин старается придерживаться предписаний врачей. Но уже сейчас он замечает изменения не только во внешнем виде органа, но и в собственном настрое. По словам Егора, он стал более уверенным в себе, хотя и до этого не страдал от заниженной самооценки.

«Есть и проблемы. Например, я не просто натер его, у меня возникли мозоли. Постепенно заживает, конечно, но приходится обрабатывать постоянно мазью. Сейчас уже лучше, раньше все болело полностью. До сих пор ношу в сумке разные крема и мази», – делится подробностями Холявин.

Егор признается, что и до операции пользовался успехом у женщин – каждый день с ним хотят познакомиться, но мужчина до сих пор так и не встретил ту единственную, с которой захотел бы создать семью. Холявин признался, что уже готов к серьезным отношениям, а потому не хочет терять время с теми, кого не видит своей потенциальной невестой.

Егор уверяет, что сейчас его буквально заваливают вопросами относительно результатов пластики. И он с удивлением узнал, что для многих мужчин эта тема достаточно актуальна.

«Мне кажется, своим примером я спровоцировал ажиотаж и интерес», – заключил Холявин.