Кто мама, а кто - дочка? Вера Брежнева и ее дочь опубликовали фото в бикини

Пользователи Сети не раз отмечали, что Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, выросла настоящей красавицей. Девушка регулярно восхищает поклонников модными фотосессиями и снимками в бикини. Фанаты Сони уверены, что у нее прекрасная фигура и позирует она не хуже своей знаменитой мамы, пишет woman.ru.

Однако некоторые интернет-пользователи полагают, что Киперман не удастся затмить Брежневу, которая год от года только хорошеет. Ведь Вера тщательно следит за собой: занимается йогой, правильно питается и делает мезотерапию с витаминными коктейлями.

На днях Соня опубликовала в Инстаграме снимок с родительницей. В кадре мать и дочь позируют в купальниках.

A post shared by Sonya Kiperman (@kiperman.s) on Jun 28, 2018 at 4:14am PDT

Глядя на фото, фолловеры Киперман принялись обсуждать, кто из двух девушек выглядит привлекательнее. «Мама рулит!», «Соне до мамы далеко», «Вера такая спортивная», «Невероятные красотки!» — прокомментировали снимок подписчики Киперман. А как вы думаете, у Сони или Веры более подтянутая фигура?

Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова).