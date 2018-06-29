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  • Кто мама, а кто - дочка? Вера Брежнева и ее дочь опубликовали фото в бикини

Кто мама, а кто - дочка? Вера Брежнева и ее дочь опубликовали фото в бикини

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Вера Брежнева

ФОТО: скриншот Instagram

На днях 17-летняя Соня Киперман опубликовала в Инстаграме снимок со своей мамой, 36-летней Верой Брежневой. На фото девушки позируют в купальниках, что ожидаемо вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

Пользователи Сети не раз отмечали, что Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, выросла настоящей красавицей. Девушка регулярно восхищает поклонников модными фотосессиями и снимками в бикини. Фанаты Сони уверены, что у нее прекрасная фигура и позирует она не хуже своей знаменитой мамы, пишет woman.ru.

Однако некоторые интернет-пользователи полагают, что Киперман не удастся затмить Брежневу, которая год от года только хорошеет. Ведь Вера тщательно следит за собой: занимается йогой, правильно питается и делает мезотерапию с витаминными коктейлями.

На днях Соня опубликовала в Инстаграме снимок с родительницей. В кадре мать и дочь позируют в купальниках.

 

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Глядя на фото, фолловеры Киперман принялись обсуждать, кто из двух девушек выглядит привлекательнее. «Мама рулит!», «Соне до мамы далеко», «Вера такая спортивная», «Невероятные красотки!» — прокомментировали снимок подписчики Киперман. А как вы думаете, у Сони или Веры более подтянутая фигура?

Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова).

Билеты в прожаже! 

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