Вот это было смело! Белла Хадид вышла на улицу без белья

Во время одной из прогулок по улицам Парижа модель подловили папарацци. Белла была облачена в красный комбинезон и туфли в тон, а на бедре у нее красовалась сумочка. Но внимание привлек не модный образ звезды, а то, что под коротким нарядом у Беллы не была белья. Этот факт подчеркивали разрезы по бокам шорт.