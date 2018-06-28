Вот это было смело! Белла Хадид вышла на улицу без белья
28. июнь 2018, 11:01
В Париже, где прошла неделя мужской моды, побывала топ-модель Белла Хадид. Девушка, известная своей любовью к откровенным, а иногда и эпатажным нарядам, привлекла к себе внимание и в этот раз.
Во время одной из прогулок по улицам Парижа модель подловили папарацци. Белла была облачена в красный комбинезон и туфли в тон, а на бедре у нее красовалась сумочка. Но внимание привлек не модный образ звезды, а то, что под коротким нарядом у Беллы не была белья. Этот факт подчеркивали разрезы по бокам шорт.
Впрочем, несмотря на любовь к оголению, Белла не забывает о безопасности. Модель всегда сопровождают несколько телохранителей, благодаря которым Хадид и может носить такие провокационные наряды, не опасаясь за себя.