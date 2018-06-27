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Умер отец Майкла Джексона

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ФОТО: Regis Duvignau / Reuters

Отец поп-иконы Майкла Джексона Джон Джексон умер на 90-м году жизни. Как сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник, он скончался в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Джо Джексона госпитализировали. У него диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Более того, сегодня сегодня дети музыкального менеджера рассказывали, что 89-летний американец находится при смерти, а сам выложил в соцсети пост, где говорилось о предчувствии скорой кончины.

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