Умер отец Майкла Джексона

Ранее сообщалось, что Джо Джексона госпитализировали. У него диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Более того, сегодня сегодня дети музыкального менеджера рассказывали, что 89-летний американец находится при смерти, а сам выложил в соцсети пост, где говорилось о предчувствии скорой кончины.