Самые сексуальные российские суперзвезды скоро выступят в Таллинне! На Певческом поле пройдет огромный фестиваль

Юлия Волкова - после закрытия проекта Тату, начала успешную сольную карьеру, как в России так и зарубежом. Тату запомнились всем после нашумевшего видео хита "All the Things She Said". Как на радио, так и на танцплощадках - этот хит является одним из самых оригинальных и запоминающихся за последнее десятилетие. Тату создали себе необычный образ в 2003 году на Евровидении в Риге, где стали третьими. Тату является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.