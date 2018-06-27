Самые сексуальные российские суперзвезды скоро выступят в Таллинне! На Певческом поле пройдет огромный фестиваль

В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Поднимаем Руки Вверх!, Вирус и Юля Волкова (экс-Тату).

ФОТО: Танцевальная Волна

Вера Брежнева - икона русской поп-музыки. На данный момент одна из самых ярких и сексуальных артистов на славянском музыкальном Олимпе. Вера Брежнева, начавшая карьеру в поп-трио «ВИА-ГРА» в 2003 году, поднялась до самых высоких вершин, начав в 2008 году сольную карьеру. Сценические шоу артистки всегда имеют свой неповторимый драйв и задор. Хиты одной из самых главных секс-символов России не нуждаются в представлении: «Любовь спасёт мир», «Доброе утро», «Мамочка» и другие песни, которые сделали ее суперзвездой российской эстрады.

Serebro - одна из самых значимых женских поп-групп на российской сцене. Их синглы «Мама Люба», «Сломана», «Перепутала» - очень востребованные хиты на радио и танцплощадках. Serebro - суперзвезды первой величины уже на протяжении многих лет и практически каждая из их новых песен мгновенно достигает статуса суперхита!

Поднимаем Руки Вверх! - начиная с середины 90-х и вплоть до сегодняшнего дня, очень успешно выступающая группа «Руки Вверх!» - является одной из самых узнаваемых и заводящих групп! И сейчас ее участники Сергей Жуков и Алексей Потехин гастролируют независимо друг от друга. В Таллинн приедет Алексей Потехин.

«18 мне уже!», «Он тебя целует», «Алёшка» и другие хиты давно стали классикой русской поп-музыки.

Группа Вирус - легнедарная, настоящая и сразу узнаваемая по хиту «Ручки» и другим знакомым всем хитам, продолжает быть востребованной на больших русских ретро-фестивалях.

Юлия Волкова - после закрытия проекта Тату, начала успешную сольную карьеру, как в России так и зарубежом. Тату запомнились всем после нашумевшего видео хита "All the Things She Said". Как на радио, так и на танцплощадках - этот хит является одним из самых оригинальных и запоминающихся за последнее десятилетие. Тату создали себе необычный образ в 2003 году на Евровидении в Риге, где стали третьими. Тату является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.

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