Упав с 19 этажа в Москве трагически погибла звезда телешоу «Дом-2»

Одна из участниц скандального телепроекта «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк трагически погибла – упала с балкона своей съемной квартиры на 19 этаже в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» в московском районе Раменки.

По информации Пятого канала , висящей на балконе девушку увидел прохожий. Мужчина сообщал об этом консьержу, но спасти Анастасию не удалось – она сорвалась и разбилась насмерть. Скорую помощь вызывали уже к погибшей.

Известно, что квартиру Тарасюк сняла совсем недавно – об этом она рассказывала подписчикам в своем Instagram. Также есть информация, что в последнее время она страдала депрессией из-за неразделенной любви. Последние отношения Анастасии развалились из-за ее пристрастия к алкоголю, девушка стояла на учете у нарколога. Следователи выясняют истинные причины гибели девушки.