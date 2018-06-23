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  • Упав с 19 этажа в Москве трагически погибла звезда телешоу «Дом-2»

Упав с 19 этажа в Москве трагически погибла звезда телешоу «Дом-2»

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ФОТО: Instagram

Висящей на балконе девушку заметили прохожие, но спасти ее не успели. Падение было смертельным.

Одна из участниц скандального телепроекта «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк трагически погибла – упала с балкона своей съемной квартиры на 19 этаже в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» в московском районе Раменки.

По информации Пятого канала, висящей на балконе девушку увидел прохожий. Мужчина сообщал об этом консьержу, но спасти Анастасию не удалось – она сорвалась и разбилась насмерть. Скорую помощь вызывали уже к погибшей.

Известно, что квартиру Тарасюк сняла совсем недавно – об этом она рассказывала подписчикам в своем Instagram. Также есть информация, что в последнее время она страдала депрессией из-за неразделенной любви. Последние отношения Анастасии развалились из-за ее пристрастия к алкоголю, девушка стояла на учете у нарколога. Следователи выясняют истинные причины гибели девушки.

Анастасия Тарасюк

ФОТО: Instagram

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