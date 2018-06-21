В ночном клубе зверски убита известная певица

По данным правоохранителей, у клуба остановился автомобиль, из которого вышел вооруженный человек. Он зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь, пишут Dni.ru.

В результате шесть человек получили ранения. Для 40-летней певицы и хозяина ночного клуба они оказались смертельными. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, передает The Sun.

Трагедия попала в объективы камер видеонаблюдения. Благодаря записям с них полиции удалось разглядеть регистрационные номера машины преступника.

Автомобиль удалось найти. Задержаны и четверо подозреваемых: они отправлены под стражу. Подробности их допроса пока не разглашаются в интересах следствия.

Хэсер Тулу – популярная в Турции певица, актриса и модель. Родилась 10 апреля 1978 года в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более четырех миллионов просмотров.