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В ночном клубе зверски убита известная певица

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Tomson

В курортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит.

По данным правоохранителей, у клуба остановился автомобиль, из которого вышел вооруженный человек. Он зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь, пишут Dni.ru.

В результате шесть человек получили ранения. Для 40-летней певицы и хозяина ночного клуба они оказались смертельными. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, передает The Sun.

Трагедия попала в объективы камер видеонаблюдения. Благодаря записям с них полиции удалось разглядеть регистрационные номера машины преступника.

Автомобиль удалось найти. Задержаны и четверо подозреваемых: они отправлены под стражу. Подробности их допроса пока не разглашаются в интересах следствия.

Хэсер Тулу – популярная в Турции певица, актриса и модель. Родилась 10 апреля 1978 года в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более четырех миллионов просмотров.

Напомним, ранее в США убили 20-летнего известного рэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Его жизнь оборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в его машине и забрали сумку Louis Vuitton.

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