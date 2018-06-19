Доставили в больницу: американская звезда сериалов пыталась застрелить себя

В феврале этого года 56-летнюю звезду сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир арестовали, по обвинению в домашнем насилии. Теперь же Хизер была госпитализирована и пройдет психическое обследование после агрессивного поведения дома и угрозы суицида, сообщает Lifestyle со ссылкой на портал TMZ.
По информации издания, в прошедшее воскресенье актриса вела себя странно, поэтому ее обеспокоенные родители прибыли к ней домой.
Там между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать. Родители вызвали полицию, которая вскоре доставила Хизер в больницу. Родители актрисы сообщили полицейским, что их дочь угрожала совершить суицид. Дома Локлир пыталась найти пистолет и застрелить себя.
Ранее мы сообщали, что стало известно, почему звезда сериала "Район Мелроуз" избила бойфренда. Кроме этого, осенью прошлого года Хизер попала в ДТП. Ее подозревали в употреблении запрещенных препаратов, но тогда в крови актрисы их найдено не было.
В 2008 году актрису арестовывали за вождение под воздействием химических веществ, однако вскоре это обвинение было снято с Локлир.