Тайный любовник Жанны Фриске перестал скрывать правду о ее сыне

Жанна Фриске ушла из жизни три года назад после продолжительной болезни. Однако скандалы вокруг певицы возникают снова и снова. Сначала родственники артистки спорили из-за права опеки над маленьким Платоном, а после возник конфликт из-за денег, собранных благотворительным фондом на лечение звезды.

Теперь же на связь с представителями программы «Новые русские сенсации» вышел некий Петр. Мужчина утверждает, что у него был продолжительный роман с Жанной Фриске, пишет Starhit.

«Я работал у нее танцором. Однажды мы отдыхали вместе после концерта, потом я ее проводил до дома и выяснилось, что Жанна потеряла ключи от квартиры. В итоге мы поехали ко мне. С этого все и началось. Мы встречались тайно, а знали об этом только самые близкие. Жанна никого не хотела пускать в свою личную жизнь, она всегда охраняла ее от посторонних», - поведал Петр.

ФОТО: Кадр из программы

Танцор не отрицает, что они часто отдыхали вместе за рубежом и даже планировали завести детей. Однако отношения разладились из-за поведения самого Петра. Мужчине было трудно делить Фриске с многочисленными поклонниками, поэтому он настаивал на том, чтобы артистка оставила сцену ради их будущей семьи.

Жанна не смогла пойти на такую жертву, и в итоге влюбленные расстались. Спустя некоторое время у артистки начался роман с Дмитрием Шепелевым.

Петр вспомнил и о том, что общался с певицей в период ее лечения. «Она преимущественно звонила мне сама, когда оставалась в одиночестве. Ей просто хотелось поговорить о чем-то, отвлечься от проблем. Она много рассказывала мне про Платона, описывала, как он растет», - делился танцор.

Прокомментировал мужчина и противоречивые слухи, касающиеся папы мальчика. Дело в том, что некоторые поклонники не считают Дмитрий Шепелева отцом мальчика. «Это точно вопрос не ко мне. Я считал по месяцам, и сроки не совпадают. Платон никак не может быть моим сыном. Если бы он и правда был моим ребенком, он бы жил со мной, и это не обсуждается», - заявил тайный любовник артистки.

По словам мужчины, Жанна была бы против всего происходящего. Дело в том, что звезда предпочитала на афишировать личную жизнь и не любила скандалов. Петр уверен, что Шепелеву и родственникам Фриске стоит поскорее найти общий язык. «Ребенок должен жить с отцом, но при этом ему нужно общаться и с бабушкой, и с дедушкой. Платон еще очень маленький, он не понимает, что происходит, но в будущем эти споры могут негативно на нем сказаться», - рассказала танцор.