ср, 13.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • С каждым годом их всё больше! Тысячи проживающих в Финляндии эстонцев с шумом и гамом отметили Иванов день

С каждым годом их всё больше! Тысячи проживающих в Финляндии эстонцев с шумом и гамом отметили Иванов день ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поскольку Эстония - слишком маленькая для местных артистов, они придумывают различные фестивали, мероприятия и вечеринки для эстонских соотечественников, проживающих в Финляндии. Должны сказать, их там с каждым годом всё больше. 

На прошлых выходных в Финляндии уже отметили Иванов день, несколько тысяч эстонцев пришли на концерте, где выступила известная в Эстонии кавер-группа Patune Pool, прославившаяся благодаря песням Верки Сердючки, переведенным на эстонский язык. Похоже, этого эстонцы и ждали всю жизнь, именно хитов Сердючки на родном языке, потому что популярности ансамбля Patune Pool нет предела. 

А теперь ближе к Иванову костру в Финляндии. Журналисты программы «Reporter» преодолели залив, оказавшись у богатых северных соседей. В этот раз действо проходило в Порвоо. По данным коллег и организаторов, мероприятие посетили около 3000 эстонцев. 

Смотрите видео и находите своих переехавших в другое государство друзей! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ