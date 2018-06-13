С каждым годом их всё больше! Тысячи проживающих в Финляндии эстонцев с шумом и гамом отметили Иванов день

Поскольку Эстония - слишком маленькая для местных артистов, они придумывают различные фестивали, мероприятия и вечеринки для эстонских соотечественников, проживающих в Финляндии. Должны сказать, их там с каждым годом всё больше.
На прошлых выходных в Финляндии уже отметили Иванов день, несколько тысяч эстонцев пришли на концерте, где выступила известная в Эстонии кавер-группа Patune Pool, прославившаяся благодаря песням Верки Сердючки, переведенным на эстонский язык. Похоже, этого эстонцы и ждали всю жизнь, именно хитов Сердючки на родном языке, потому что популярности ансамбля Patune Pool нет предела.
А теперь ближе к Иванову костру в Финляндии. Журналисты программы «Reporter» преодолели залив, оказавшись у богатых северных соседей. В этот раз действо проходило в Порвоо. По данным коллег и организаторов, мероприятие посетили около 3000 эстонцев.
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