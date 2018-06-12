«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона: результат – жесть!

Теперь ее груди весят более четырех килограммов. «Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой.

Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она олицетворяет женственность», - призналась Пэрис.

A post shared by 🇩🇪👑-𝐑𝐄𝐀𝐋•𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄•𝐎𝐅•𝐁𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍-👑🇩🇪 (@real.barbie.of.berlin) on May 12, 2018 at 10:45am PDT

В общей сложности Хермс потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.