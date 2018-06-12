вт, 12.06.2018
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  • «Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона: результат – жесть!

«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона: результат – жесть!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

27-летняя Пэрис Хермс, более известная как «Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров, пишет The Sun.

Теперь ее груди весят более четырех килограммов. «Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой.

Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она олицетворяет женственность», - призналась Пэрис.

В общей сложности Хермс потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.

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