«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона: результат – жесть!

12 июня 2018 г., 12:12
27-летняя Пэрис Хермс, более известная как «Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров, пишет The Sun.
Теперь ее груди весят более четырех килограммов. «Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой.
Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она олицетворяет женственность», - призналась Пэрис.
В общей сложности Хермс потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.