Медики: делая искусственное дыхание и массаж сердца, напевайте «Макарену» - это спасет жизнь!

Наверное, каждый помнит сверхпопулярную песню Macarena, которая мгновенно стала лидером хит-парадов в 90-х годах. Позитивная, энергичная, она звучала из каждого "утюга". Как оказалось, ее мелодия способна не только поднять настроение, но и сможет оказать неоценимую услугу при непрямом массаже сердца, пишут Fishki.net.

Испанские исследователи, как сообщает журнал Science Alert, выяснили, что, напевая эту песню, можно попасть в оптимальный ритм при непрямом массаже сердца.

В эксперименте, который провели исследователи Барселонского университета, приняли участие 164 добровольца. Первая группа из них выполняла массаж, руководствуясь ритмом метронома, вторая напевала Макарену, а третья была контрольной. Выяснилось, что наиболее правильный результат с темпом в 100-120 нажатий в минуту продемонстрировали участники первой группы. На втором месте оказались "певцы" - из них 74% попало в правильный ритм. Хуже всех обстояли дела у тех, кто не пользовался ни метрономом, ни пел. Нужной частоты нажатий при массаже в этой группе удалось достичь лишь 21% ее участников.

Хотя лучше всего себя зарекомендовал метроном, в нужную минуту найти его будет непросто, тогда как Макарену можно просто выучить. На всякий случай.

Это не единственная песня, которая может помочь спасти жизнь. Композицию Stayin' Alive группы Bee Gees также можно использовать, делая непрямой массаж сердца - общество по управлению правами на публичное исполнение музыки (GEMA) разрешило использовать ее в медицинских школах Германии при обучении студентов азам первой помощи.