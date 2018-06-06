Егор Крид бросил Дарью Клюкину сразу после шоу «Холостяк»

После выхода финального выпуска «Холостяка» Егор и Даша ни разу не появились вместе. Поклонники телепроекта ожидают, что пара скоро объявит о помолвке, однако молодые люди ни разу после завершения проекта небыли замечены вместе.

Вот и на закрытой презентации лейбла Blask Star певец пришел в компании друзей, бросив свою зазнобу куковать в одиночестве. Отметим, что Дарья вполне могла составить компанию артисту, ведь она находилась в это время в Москве. Поговаривают, что Егор положил глаз на другую финалистку «Холостяка» – Викторию Короткову, однако продюсеры телепроекта решили, что победительницей должна стать Клюкина, так как та, якобы, более популярна у аудитории.

A post shared by Егор Крид (@egorkreed) on Jun 5, 2018 at 1:35pm PDT

Кстати, против победы Дарьи выступали и родители Крида. Они уговаривали певца не давать Даше розу. А сестра Крида Полина Булаткина в соцсетях раскритиковала потенциальную невесту, назвав ее лицемеркой и уличив в других грехах.

Напомним, что 3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. После двух финальных свиданий Егор Крид отдал предпочтение Дарье Клюкиной. Это шокировало как саму Дашу, так и телезрителей.

Девушка призналась, что симпатия к Криду была у нее еще до знакомства. Оказывается, Дарья знала его заочно. «Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либо встретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я узнала, что новым холостяком будет Егор. Может быть, это глупо, но я верю в знаки, и я подумала, почему бы и нет», – рассказала победительница.