вт, 05.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Женщина уснула и стала участницей паранормальной фотосессии

Женщина уснула и стала участницей паранормальной фотосессии ФОТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Chronicle Live

Мать двоих детей из Великобритании стала жертвой паранормального «домогательства».

По словам Дебры Деметриу, привидение сфотографировало ее спящей в кровати, вытащив мобильный телефон из-под подушки. Героиня видео настаивает, что находилась дома одна, а дверь в комнату была закрыта на замок, пишет Mirror.

Загадочный снимок женщина обнаружила, когда просматривала галерею фотографий на своем телефоне. По ее словам, это не было «селфи». Судя по снимку, она держала руки под покрывалом. Телефон загадочным образом оказался у нее под подушкой, когда она проснулась.

ФОТО: Chronicle Live

Дебра говорит, что ее старший сын ушел на работу за 45 минут до того, как была сделана эта фотография. Второй ребенок находился с отцом. «Я абсолютно уверена, что в доме никого не было», — подчеркивает испуганная Дебра.

Интернет-пользователи советуют женщине обратиться в полицию, но она отказалась и выразила надежду, что обнародование этого снимка позволит ей со временем найти ответы на ее вопросы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ