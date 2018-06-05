Женщина уснула и стала участницей паранормальной фотосессии

По словам Дебры Деметриу, привидение сфотографировало ее спящей в кровати, вытащив мобильный телефон из-под подушки. Героиня видео настаивает, что находилась дома одна, а дверь в комнату была закрыта на замок, пишет Mirror.

Загадочный снимок женщина обнаружила, когда просматривала галерею фотографий на своем телефоне. По ее словам, это не было «селфи». Судя по снимку, она держала руки под покрывалом. Телефон загадочным образом оказался у нее под подушкой, когда она проснулась.

ФОТО: Chronicle Live

Дебра говорит, что ее старший сын ушел на работу за 45 минут до того, как была сделана эта фотография. Второй ребенок находился с отцом. «Я абсолютно уверена, что в доме никого не было», — подчеркивает испуганная Дебра.