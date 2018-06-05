Рианна бросила бойфренда-миллиардера по самой абсурдной причине

Что же послужило причиной разрыва? «Рианна просто устала от Джамиля. Она иногда устает от мужчин и уходит первой», — сообщил близкий к артистке источник. Сердце миллиардера разбито, он ужасно переживает и даже впал в депрессию. А ведь всё так хорошо начиналось...

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С 29-летним бизнесменом поп-звезда встречалась чуть больше года. Еще в декабре 2017 года папарацци вовсю трубили о помолвке РиРи. Слухи спровоцировало симпатичное колечко с огромным бриллиантом на безымянном пальце певицы. Сама артистка никогда публично не заявляла об отношениях с Хассаном и ни разу не выставляла с ним совместные фото в соцсетях.

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По данным Forbes, состояния молодого бизнесмена составляет 1,5 млрд. долларов. Его семья обладает эксклюзивным правом продавать автомобили Toyota Motor в Саудовской Аравии.

Сам Джамиль занимает пост вице-президента компании. Кроме того, он спонсирует ряд благотворительных организаций, инвестирует в обучение и создание новых рабочих мест. Эх, Рианка, не захотелось тебе войти в одну из 4-х самых богатых саудовских семей!

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Судя по тому, что бизнесмен не запрещал возлюбленной щеголять на публике и сцене в откровенных нарядах, он был совершенно не против ее карьеры и активной светской жизни. Хотя, кто знает — возможно, после свадьбы он планировал запереть красотку в своем дворце, но это оказалось не по душе ветреной барбадоской диве.

Впрочем, сама Рианна — далеко не бедная девушка. В 2017 году певица заняла 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц планеты по версии журнала Forbes, заработав 36 млн. долларов. В мае этого года артистка выпустила собственную линию нижнего белья Savage x Fenty и коллекцию косметики Fenty Beauty.

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Вполне возможно, что плотный рабочий график также охладил отношения между влюбленными. Сейчас девушка готовится к премьере картины «Восемь подруг Оушена» и пресс-туру со своими коллегами по съемкам Энн Хэтэуэй и Сандрой Буллок.

Причиной разрыва стало то, что миллиардер якобы надоел певице. Близкий к Рианне источник рассказал, что ей свойственно уставать от мужчин и от отношений в целом, поэтому ей просто иногда нужно время для отдыха.

Сам Хасан Джамиль не ожидал такого скоропалительного решения от звезды, поскольку ничего не предвещало беды. К слову, пара тщательно скрывала свои отношения, поэтому увидеть их вместе можно было крайне редко. Существуют предположения, что певица действительно не испытывала к бойфренду сильных чувств или просто хотела держать своё счастье в секрете.