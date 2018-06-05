вт, 05.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Какой галантный: житель Тарту разделся до трусов и искупал свою подругу в фонтане (ВИДЕО)

Какой галантный: житель Тарту разделся до трусов и искупал свою подругу в фонтане (ВИДЕО)

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В летние месяцы жители Эстонии чувствуют себя более раскрепощенными, именно поэтому в этот период ночи нашей страны наполнены невероятными приключениями и даже очень серьезными вызовами полиции. 

Первый полицейский репортаж этого лета для сотрудников программы Reporter прошел в Тарту, он был богат событиями. Но развлекательный портал Limon.ee больше всего заинтересовал в этом видеоролике репортаж, как парень разделся до трусов и искупал в фонтане свою девушку или подругу. 

Смотрите видео Reporter.ee! 

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