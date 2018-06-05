Какой галантный: житель Тарту разделся до трусов и искупал свою подругу в фонтане (ВИДЕО)

Первый полицейский репортаж этого лета для сотрудников программы Reporter прошел в Тарту, он был богат событиями. Но развлекательный портал Limon.ee больше всего заинтересовал в этом видеоролике репортаж, как парень разделся до трусов и искупал в фонтане свою девушку или подругу.