Шнуров назвал причину развода с танцовщицей

Шнуров опубликовал в своем Instagram новое стихотворение, которое он посвятил своим прошлым отношениям с женщинами. "Муз бывало, и немало / Светских, полусветских львиц. / И крутило и ломало. / Ниццы брал я для девиц! / Что семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом. / Выпьешь, так вообще все музы. / Трезвым – предложений лом" – вот два четверостишья из нового произведения лидера "Ленинграда".

На этом поэма не заканчивается, к сожалению, далее в тексте присутствует ненормативная лексика, поэтому ниже будет передан только смысл остальной части стихотворения. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в новом детище певца ее на удивление мало, сообщает, сообщает EG.ru.

После Шнуров повествует о том, как обычно зарождалось влечение к женщине в его душе, как он влюблялся, как готов все отдать своей зазнобе и валяться у нее в ногах. А потом наступает момент расставания, из-за чего он мучается, терзается, а когда боль утихает, появляется новая возлюбленная и начинается все с начала. "Тут и бабке не ходи, / Женщин много-/ Я один", – завершает свою мысль Сергей.