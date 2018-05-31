Ты тысячу раз видел этот узор на окне автобуса. Вот зачем он нужен!
31 мая 2018 г., 16:51
Мир — огромное место, и порой у нас не на все есть ответ. Зато есть у интернета!
Фритта защищает оконный уплотнитель от ультрафиолетовых лучей и делает поверхность стекла более шероховатой для лучшего прилегания уплотнителя.
Поскольку фритта черная, при производстве она нагревается быстрее, чем остальное стекло. Перепад температуры может вызвать дефекты, поэтому переход к черному делают постепенным, чтобы уменьшить участок концентрации напряжений.
Есть у фритты и эстетическая функция, ведь она также закрывает некрасивое уплотнение от вашего взора.