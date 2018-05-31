Ты тысячу раз видел этот узор на окне автобуса. Вот зачем он нужен!

Есть даже форум на Reddit под названием «Что это такое?», где люди постят фотки всяких странных штук, которые не могут опознать. Но другие тут же приходят им на помощь!

Вот и поступил вопрос - что это?

ФОТО: Lifter

На самом деле, это фритта - стеклокристаллический припой, который выполняет три функции...

Фритта защищает оконный уплотнитель от ультрафиолетовых лучей и делает поверхность стекла более шероховатой для лучшего прилегания уплотнителя.

Поскольку фритта черная, при производстве она нагревается быстрее, чем остальное стекло. Перепад температуры может вызвать дефекты, поэтому переход к черному делают постепенным, чтобы уменьшить участок концентрации напряжений.