чт, 31.05.2018
Фанаты Леонтьева пришли на отмененный концерт и были готовы ругаться матом: артист что, против Эстонии? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Ты тысячу раз видел этот узор на окне автобуса. Вот зачем он нужен!

Ты тысячу раз видел этот узор на окне автобуса. Вот зачем он нужен!

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ФОТО: Lifter

Мир — огромное место, и порой у нас не на все есть ответ. Зато есть у интернета! 

Есть даже форум на Reddit под названием «Что это такое?», где люди постят фотки всяких странных штук, которые не могут опознать. Но другие тут же приходят им на помощь!

Вот и поступил вопрос - что это? 

ФОТО: Lifter

На самом деле, это фритта - стеклокристаллический припой, который выполняет три функции...

Фритта защищает оконный уплотнитель от ультрафиолетовых лучей и делает поверхность стекла более шероховатой для лучшего прилегания уплотнителя.

Поскольку фритта черная, при производстве она нагревается быстрее, чем остальное стекло. Перепад температуры может вызвать дефекты, поэтому переход к черному делают постепенным, чтобы уменьшить участок концентрации напряжений.

Есть у фритты и эстетическая функция, ведь она также закрывает некрасивое уплотнение от вашего взора.

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