Соцсети в шоке: в Ярославле парочка занялась сексом на колесе обозрения
31 мая 2018 г., 18:00
Влюблённые предались утехам на высоте 65 метров, правда, не учли, что кабинка аттракциона абсолютно прозрачная, пишет Лайф.
Посетители ярославского парка аттракционов, которые решили прокатиться на колесе обозрения, смогли полюбоваться не только видами города с высоты птичьего полёта. Очевидцы сняли, как в соседней кабинке парочка предалась любовным утехам. Записью уже заинтересовались правоохранительные органы.
Пылкие влюбленные могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", рассказали в УМВД по Ярославской области.
По этой статье влюбленным грозит либо штраф, либо арест на 15 суток.