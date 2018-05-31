Соцсети в шоке: в Ярославле парочка занялась сексом на колесе обозрения

Посетители ярославского парка аттракционов, которые решили прокатиться на колесе обозрения, смогли полюбоваться не только видами города с высоты птичьего полёта. Очевидцы сняли, как в соседней кабинке парочка предалась любовным утехам. Записью уже заинтересовались правоохранительные органы.

Пылкие влюбленные могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", рассказали в УМВД по Ярославской области.