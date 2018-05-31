Что это за тварь? Видео с существом, похожим на змею с ногами, стало вирусным

Чёрное блестящее существо ползёт по плите и извивается как змея. Его и можно было бы принять за это пресмыкающееся, которое и так не вызывает у многих особой любви, если бы не одно "но". Если присмотреться, то можно заметить у странного героя ролика маленькие лапки.