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Видео: Собчак влезла в семейные дрязги Шнурова

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Ксения Собчак.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Ксения Собчак накинулась на Сергея Шнурова после объявления о его разводе с Матильдой. Телеведущая выскочила на сцену во время концерта группы "Ленинград".

Подбежав к музыканту Ксения нежно его обняла и поцеловала, после чего светская львица выхватила микрофон у Сергея. Собчак решила с помощью толпы помирить чету Шнуровых.

"Бабы! Смотрите у меня! Я сейчас кое-что скажу, а вы все за мной повторяйте, – прокричала телеведущая и стала скандировать – Мирись с Матильдой".

Зал лозунг Ксении не поддержал, и разразился то ли одобрительным, то ли раздражительным гулом. Сам Шнуров явно не был в восторге от пыла своей подруги.

"Ксюша, предвыборная кампания теперь в другом месте, с другим антуражем и кандидатом", – отметил он. В ответ Собчак еще раз обняла и поцеловала Шнурова, что-то ему сказав, но уже не в микрофон.

25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. О причине расставания супругов пока ничего не известно.

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