Видео: Собчак влезла в семейные дрязги Шнурова

Подбежав к музыканту Ксения нежно его обняла и поцеловала, после чего светская львица выхватила микрофон у Сергея. Собчак решила с помощью толпы помирить чету Шнуровых.

"Бабы! Смотрите у меня! Я сейчас кое-что скажу, а вы все за мной повторяйте, – прокричала телеведущая и стала скандировать – Мирись с Матильдой".

Зал лозунг Ксении не поддержал, и разразился то ли одобрительным, то ли раздражительным гулом. Сам Шнуров явно не был в восторге от пыла своей подруги.

"Ксюша, предвыборная кампания теперь в другом месте, с другим антуражем и кандидатом", – отметил он. В ответ Собчак еще раз обняла и поцеловала Шнурова, что-то ему сказав, но уже не в микрофон.