чт, 24.05.2018
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Куда пропала Самбурская?

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Настасья Самбурская и ее мать.

ФОТО: ofigenno.cc

Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает в Instagram. Поклонники очень обеспокоились ее состоянием здоровья. Однако их опасения были напрасными, пишут Дни.ру.

Сегодня в соцсетях появился снимок, на котором артистка в окружении друзей отдыхает на вечеринке. Звезды собрались отпраздновать день рождение своего друга Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.

Рядом с ней на фото запечатлены актриса Наталья Рудова, некая Ульяна Бананна, блогер Амиран Сардаров и сам виновник торжества. Заметно, что знаменитости очень довольны вечером.

Самбурская выглядит отлично – ни синяков на лице, ни перевязанных конечностей, нет ничего что говорило бы о недавней госпитализации со страшными травмами. Стройная, красивая, выглядит она усталой, конечно, но никак не похожа на жертву страшной аварии или жестокого избиения.

 

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Ранее Настасья опубликовала в своем микроблоге леденящий кровь снимок с жуткими гематомами на голове и теле. На фото обессиленная актриса лежит на больничной койке, ее лицо изуродовано кровоподтеками. "Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", – написала она ниже.

После появления этого ужасного поста многие СМИ пытались связаться с менеджерами Настасьи. Ее пресс-секретарь не смог дать каких-либо внятных подробностей, а сама Настя трубку не брала. Пользователи сети предположили, что Самбурская их разыграла, так как в этой же публикации она рекламирует ювелирное украшение.

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