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  • Это так неожиданно! Иван Ургант оседлал обнаженного футболиста Федора Смолова

Это так неожиданно! Иван Ургант оседлал обнаженного футболиста Федора Смолова

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Иван Ургант

ФОТО: Scanpix

Как Федор Смолов оказался на одной обложке с Натальей Водяновой, Дани Алвесом и Юлианом Дракслером, чем ему помогают многочисленные татуировки и чего лишены футболисты сборной на время подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ — расскажет сам нападающий сборной России. А еще Федор предскажет судьбу сборной на предстоящем домашнем первенстве.   

Естественно, мы не сомневаемся, что у «Вечернего Урганта» всё просто отлично, поэтому демонстрируем вам шуточный пример обложки журнала VOGUE, где Ургант оседлал Смолова. 

Смотрите фото ниже! А выпуск с участие футболиста можно увидеть ЗДЕСЬ! 

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