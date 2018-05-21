Это так неожиданно! Иван Ургант оседлал обнаженного футболиста Федора Смолова

Как Федор Смолов оказался на одной обложке с Натальей Водяновой, Дани Алвесом и Юлианом Дракслером, чем ему помогают многочисленные татуировки и чего лишены футболисты сборной на время подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ — расскажет сам нападающий сборной России. А еще Федор предскажет судьбу сборной на предстоящем домашнем первенстве.