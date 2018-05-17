«Сексперт» слушает! В Таллинне гинеколог поговорит о сексе открыто и с юмором
17 мая 2018 г., 18:49
В индийской, одной из наиболее древних культур мира, на данный момент как будто совершенно отсутствует культура секса, нормальное отношение к интимным вопросам.
И в этом документальном фильме звучит факт, что 52% несовершеннолетних жителей Индии так или иначе сталкивались с насилием на сексуальной почве. Можно утверждать, что одной из причин этого стало умалчивание вопросов, связанных с половым воспитанием. Этот недостаток с энтузиазмом принялся восполнять бывший гинеколог Махиндер Ватса в своей колонке в издании Mumbai Mirror. Его тексты произвели в Индии эффект взорвавшейся бомбы.
Показ состоится 21 мая в 19.00 в кинотеатре Sõprus.