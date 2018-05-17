чт, 17.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Затмила солнце! Купальник этой блондинки больше похож на товар из секс-шопа

Затмила солнце! Купальник этой блондинки больше похож на товар из секс-шопа Галерея 18+

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Выйдя в таком купальнике на пляж, нельзя остаться незамеченной. Так итальянская модель Мелисса Кастаньоли попала в объхектив папарацци в Майами.

Победительницы конкурса «Мисс Италия» гордится своей внешностью. Более того, девушка делает все, чтобы ее труды не остались незамеченными.

Согласитесь, облачить такую сногсшибательную фигуры в обычный купальник - стало бы преступлением! Меллисса решила также и преобрела свое бикини, смеем предположит, в секс-шопе. Смотрите галерею!

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