Затмила солнце! Купальник этой блондинки больше похож на товар из секс-шопа Галерея 18+
17 мая 2018 г., 20:10
Выйдя в таком купальнике на пляж, нельзя остаться незамеченной. Так итальянская модель Мелисса Кастаньоли попала в объхектив папарацци в Майами.
Победительницы конкурса «Мисс Италия» гордится своей внешностью. Более того, девушка делает все, чтобы ее труды не остались незамеченными.
Согласитесь, облачить такую сногсшибательную фигуры в обычный купальник - стало бы преступлением! Меллисса решила также и преобрела свое бикини, смеем предположит, в секс-шопе. Смотрите галерею!