Она что-то с собой сделала? 51-летняя Сальма Хайек выглядит так молодо, что даже не верится! ФОТО!
14 мая 2018 г., 13:49
82 представительницы киноиндустрии устроили демонстрацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Среди участниц акции были Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и много других.
После красной дорожки, актриса пообщалась с прессой в отеле Majestic Hotel. К представителям СМИ Сальма Хайек вышла в ослепительно-белом платье с поясом красного цвета.
Стоит отметить, что 51-летняя актриса выглядит невероятно хорошо. Настолько хорошо, что некоторые поклонники в Сети даже заподозрили, что их кумир прибегла к услугам пластического хирурга или косметолога.