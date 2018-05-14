пн, 14.05.2018
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  • Она что-то с собой сделала? 51-летняя Сальма Хайек выглядит так молодо, что даже не верится!

Она что-то с собой сделала? 51-летняя Сальма Хайек выглядит так молодо, что даже не верится! ФОТО!

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82 представительницы киноиндустрии устроили демонстрацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Среди участниц акции были Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и много других. 

После красной дорожки, актриса пообщалась с прессой в отеле Majestic Hotel. К представителям СМИ Сальма Хайек вышла в ослепительно-белом платье с поясом красного цвета. 

Стоит отметить, что 51-летняя актриса выглядит невероятно хорошо. Настолько хорошо, что некоторые поклонники в Сети даже заподозрили, что их кумир прибегла к услугам пластического хирурга или косметолога. 

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

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