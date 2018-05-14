Она что-то с собой сделала? 51-летняя Сальма Хайек выглядит так молодо, что даже не верится!

После красной дорожки, актриса пообщалась с прессой в отеле Majestic Hotel. К представителям СМИ Сальма Хайек вышла в ослепительно-белом платье с поясом красного цвета.

Стоит отметить, что 51-летняя актриса выглядит невероятно хорошо. Настолько хорошо, что некоторые поклонники в Сети даже заподозрили, что их кумир прибегла к услугам пластического хирурга или косметолога.