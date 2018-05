Самойлова, Киркоров, Пугачева: самые громкие провалы России на Евровидении

Выпускница 5-й «Фабрики звезд» Наталья Подольская представляла Россию в 2005 году, спустя несколько месяцев после окончания проекта. Она отправилась в Киев с песней Nobody Hurt No One, но добралась лишь до 15-й позиции. Причем тогда полуфиналы уже практиковались. Но по правилам тех лет страны-участницы, которые вошли в топ-12 участников предыдущего года, освобождались от полуфинала, а потому им не приходилось испытывать двойной стресс.