Самойлова, Киркоров, Пугачева: самые громкие провалы России на Евровидении

10 мая состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение». На этот раз он проходит в столице Португалии Лиссабоне. Нашу страну представляла Юлия Самойлова. Для девушки, прикованной к инвалидному креслу, участие в столь масштабном состязании стало настоящим чудом, ведь сбылась ее заветная мечта. Более того, артистка жаждала увидеть океан, а потому благодарна организаторам, которые именно ее выбрали представителем России на этом конкурсе.

Правда, теперь Самойлова собирается домой – финал 12 мая состоится без ее участия. Артистка не смогла набрать достаточное количество баллов, а потому не вошла в десятку лучших в свой конкурсный день. От разочарования певица заплакала, но собралась с силами и поблагодарила поклонников и зрителей, которые ее поддерживали.

Юлия Самойлова стала известна широкой публике после участия в шоу на телеканале «Россия 1» «Фактор А», где наставницей была Алла Пугачева. Примадонна поддерживала девушку, которая с детства передвигается в инвалидном кресле, а после одного из ее выступлений даже аплодировала стоя.

Сама Алла Пугачева тоже принимала участие в «Евровидении» в 1997-м году с песней «Примадонна». Несмотря на то, что певица имела невероятный успех на всем постсоветском пространстве, в Европе она не смогла произвести фурор. В Дублине артистка заняла лишь 15-е место, набрав 33 очка (это сразу был финал, формат полуфиналов тогда не использовался).

За два года до этого Филипп Киркоров положил начало участия России в песенном конкурсе. Правда, результат нашей страны до вчерашнего выступления Юлии Самойловой был самым худшим – 17 место. Король отечественной поп-сцены, как и Примадонна, пел на русском языке композицию «Колыбельная для вулкана». Несмотря на сильнейший вокал, он не впечатлил европейскую публику, которая совершенно не оценила его талант. Интересно, что в тот год каждый участник пел на языке своей страны.

Один из худших результатов на «Евровидении» от России показал Алексей Воробьев. В 2011 году он отправился в Дюссельдорф, где занял 16-ю строчку. Номер со святящимися буквами имени музыканта не вызвал интерес у аудитории континента.

Выпускница 5-й «Фабрики звезд» Наталья Подольская представляла Россию в 2005 году, спустя несколько месяцев после окончания проекта. Она отправилась в Киев с песней Nobody Hurt No One, но добралась лишь до 15-й позиции. Причем тогда полуфиналы уже практиковались. Но по правилам тех лет страны-участницы, которые вошли в топ-12 участников предыдущего года, освобождались от полуфинала, а потому им не приходилось испытывать двойной стресс.