Ужас на «Евровидении»: руководитель портала Limon стал жертвой разбойного нападения в Лиссабоне

Это случилось примерно в одном километре от места проведения песенного конкурса «Евровидение» Altice Arena и пресс-центра после полуночи, когда журналисты направлялись в сторону отелей после работы и освещения генеральной репетиции второго полуфинала.

Нападавшие схватили булыжники и доски, начав кидать ими в журналистов. Также они требовали у пострадавших деньги, смартфоны, лаптопы и всё, что есть.

«Кто бы мог подумать, что идея прогуляться после работы может так закончиться... Трое подозрительных парней некоторое время шли за нами, не проявляя никаких признаков агрессии и не требуя ничего, но в какой-то момент они стали неадекватными, побежали за нами и начали требовать деньги и ценные вещи, угрожая булыжниками и досками. Потом камни начали лететь в нашу сторону. Мы тоже вынуждены были защищаться. Мы схватили камни и стали убегать от преследователей. Но мой коллега в один момент упал. Они стали его избивать руками и ногами, я пытался сделать всё возможное, чтобы помочь. Я практически не пострадал, лишь получил один удар в ногу булыжником и удар с кулака сзади», - рассказывает Эдгар.

«Я звонил во время бега по номеру 112, но диспетчер очень плохо говорил по-английски, и как будто специально не хотел понимать, на какой улице мы находимся. Нам помогло только то, что из какой-то частной парковки на крики о помощи выбежал сторож, который помог нам укрыться за металлической дверью стоянки. Он же вызвал полицию. После мы полночи просидели в участке, заполняя документы и описывая нападавших, ведь полиция прибыла уже тогда, когда те убежали. Начато расследование», - продолжает Гергель.

Один из многочисленных синяков российского журналиста. ФОТО: limon.ee