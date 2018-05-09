Самый дерзкий наряд Каннского фестиваля: Шантель Джеффрис показала больше, чем надо

В этом году самой эпатажной звездой церемонии открытия 71-го Международного Каннского кинофестиваля единогласно признана Шантель Джеффрис – 24-летняя американская модель, актриса и ди-джей.

Девушка позаботилась о том, чтобы, увидев ее платье, фотографы уже не забыли его. Смотрите галерею!