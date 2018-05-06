«Посмотрите! Она святая»: люди опешили от вида Бузовой

Во время очередного перерыва Ольга решила порадовать своих фанатов новыми фотографиями. На одном из снимков Бузова позирует в бассейне.

"Как же тут красиво", – подписала кадр ведущая "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Подписчики Оли вид оценили. "Незнаю чего имеешь в виду но и в правду красива", "И Олька ничего так, природа тоже", "Оля, прекрасный вид и впереди, и сзади", "Вода шикарная, прям лазурная лазурь", – написали фоловеры в комментариях к посту.

Один из фанатов даже заметил необычное совпадение. Отражение Бузовой в воде образовало крест. "А за ней крест в отражении! Посмотрите! Она святая", – написал поклонник. Однако другой подписчик Ольги тут же съязвил: "Как колокольня".