воскресенье, 6 мая 2018 г.
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«Посмотрите! Она святая»: люди опешили от вида Бузовой

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Ольга Бузова отправилась на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок "Дома-2". Там ведущая успевает не только работать, но и отдыхать, пишет Дни.ру.

Во время очередного перерыва Ольга решила порадовать своих фанатов новыми фотографиями. На одном из снимков Бузова позирует в бассейне.

"Как же тут красиво", – подписала кадр ведущая "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Подписчики Оли вид оценили. "Незнаю чего имеешь в виду но и в правду красива", "И Олька ничего так, природа тоже", "Оля, прекрасный вид и впереди, и сзади", "Вода шикарная, прям лазурная лазурь", – написали фоловеры в комментариях к посту.

Один из фанатов даже заметил необычное совпадение. Отражение Бузовой в воде образовало крест. "А за ней крест в отражении! Посмотрите! Она святая", – написал поклонник. Однако другой подписчик Ольги тут же съязвил: "Как колокольня".

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